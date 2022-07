La Fiat 128 di Tom Hanks nel film The Post va all'asta (Di mercoledì 27 luglio 2022) La Fiat 128 di Tom Hanks è in vendita all'asta per un progetto di beneficenza. Ma prima di parlarne nel dettaglio vediamo la storia di questa 128, che nel 1975 fu venduta dalla concessionaria Priola Motors a San Francisco, California. Storia della Fiat 128 di Tom Hanks Il due volte premio Oscar l'ha acquistata nel 2017 - e non è l'unica piccola Fiat passata per le mani dell'attore americano - per utilizzarla nel film The Post che è ambientato nel 1971. C'è una scena in cui il direttore del Washington Post Ben Bradlee (Tom Hanks) si precipita in redazione al volante di una Fiat 128 verde a tre porte. Un dettaglio dovuto all’attenzione di Steven Spielberg per la ricostruzione storica, anche se la 128 ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 27 luglio 2022) La128 di Tomè in vendita all'per un progetto di beneficenza. Ma prima di parlarne nel dettaglio vediamo la storia di questa 128, che nel 1975 fu venduta dalla concessionaria Priola Motors a San Francisco, California. Storia della128 di TomIl due volte premio Oscar l'ha acquistata nel 2017 - e non è l'unica piccolapassata per le mani dell'attore americano - per utilizzarla nelTheche è ambientato nel 1971. C'è una scena in cui il direttore del WashingtonBen Bradlee (Tom) si precipita in redazione al volante di una128 verde a tre porte. Un dettaglio dovuto all’attenzione di Steven Spielberg per la ricostruzione storica, anche se la 128 ...

CatelliRossella : Tom Hanks e la passione per le Fiat: all'asta la sua 128 - Stefano___1970 : RT @leggoit: Tom Hanks e la passione per le vecchie Fiat: la sua 128 all'asta, è quella del film 'The Post' - leggoit : Tom Hanks e la passione per le vecchie Fiat: la sua 128 all'asta, è quella del film 'The Post' - GioBerruti : RT @valerio_berruti: Tom Hanks e la passione per le Fiat: all'asta la sua 128 - iirpo : RT @repubblica: Tom Hanks e la passione per le Fiat: all'asta la sua 128 [di Federico Pesce] -