La Federal Reserve rialza per la quarta volta i tassi | il presidente Powell | “Non ritengo che gli Stati Uniti siano ora in recessione”

(Di mercoledì 27 luglio 2022) La Fed, la Banca centrale Usa, ha alzato idi interesse dello 0,75% per il secondo mese consecutivo per intervenire contro un’inflazione che corre e non lascia respiro. “I rialzi sono appropriati” a fronte di prezzi che “restano elevati”, informa la Fede, motivando la sua decisione unanime di alzare il costo del denaro di tre quarti di punto portandolo in una forchetta fra il 2,25% e il 2,50%. “Restiamo fortemente impegnati a riportare l’inflazione al 2%“. Il quarto rialzo dall’inizio dell’anno arriva nonostante un inizio di rallentamento nelle “spese e nella produzione. Il mercato del lavoro comunque resta solido e il tasso di disoccupazione basso”. Il timore ora è che un’azione troppo determinata – dopo un periodo di incertezza – da parte di Jerome(nominato dall’exUsa Trump) rischi ...