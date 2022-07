(Di mercoledì 27 luglio 2022) Gli agentiPolaria di Fiumicino hanno«il», uno spacciatore originario di Salonicco che da mesi riforniva mezzadi Ghb, la cosiddetta. 50 anni, residente nella, ilera da mesi nel mirino degli investigatori, che hanno ricostruito un traffico di sostanze provenienti dall’Olanda e poi smerciate a una variegata clientela: dai professionisti dell’alta borghesiana, assidui frequentatori di festini in casa, agli habitué delle dark room e deidel. A insospettire gli inquirenti era stato, per primo, un carico da ben 2.309 dosi di Ghb scoperto nell’armadiettostudio privato di ...

Errorigiudiziar : Il #17luglio di 22 anni fa veniva assolto Daniele, 2737 giorni (cioè 7 anni e mezzo) di #ingiustadetenzione per uno… - QdSit : I Carabinieri del Nucleo Operativo di Paternò unitamente a quelli dello Squadrone Eliportato Cacciatori di “Sicilia… - Scrittomisto : - Affaritaliani : Droga dello stupro in saune e locali hot Preso lo spacciatore: è “il Greco” - franconemarisa : Ciro Di Maio, il conduttore tv condannato: «arrotondava vendendo droga dello stupro» -

Open

All'internostabile, in un armadio, venivano rinvenuti complessivamente 570 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana, suddivisa in tre buste ed altrettante dosi già suddivise in ...Un 50enne originario di Salonicco, ma residente a Roma da anni, che è stato arrestato dalla Polaria di Fiumicino per traffico di Ghb, la "stupro". L'acido gamma - idrossibutirrico è una ... La droga dello stupro per i club del sesso della Capitale: arrestato il “Greco”, pusher della Roma bene Era il re dei festini a base di “chem sex” i cui effetti durano 48 ore. Arrestato dalla Polaria. Dove e come consumavano ...Il 50enne originario di Salonicco riforniva la capitale con la famigerata droga dello stupro che gli arrivava dall'Olanda ...