orizzontescuola : La disattenzione dei mass media sulla scuola. Lettera - Crypt1_666 : Errore e/o disattenzione molto grave questa da parte di @Sorare! Spero risolvano il problema al più presto e nel mi… - Tomas1374 : E #Sainz al 30° giro si ritrova 4° dopo il pit stop e la safety car ma con una penalità di 5 secondi per colpa di u… - leofilippi : @diodemonio1 @loff2 @schnitzlerrr Grazie, non ho dubbi che il tuo punto di vista sia informato. Quello che colpisce… -

Firenze Viola

Per far star bene il nostro amico a quattro zampe , bisogna seguiresemplicissimi consigli ... Lasciarli nell'abitacolo dunque è unache può ucciderlo . Un animale lasciato in queste ......telefoniche ed internet e dell'impossibilità di raggiungerle per non intralciare il lavoro... Coldiretti punta il dito contro l'incuria e la, che complici la situazione di siccità ... 4 RETI, UNA DISATTENZIONE DIFENSIVA E LA FASE DUE DEL MERCATO Sono già 243 gli incendi in Italia dall’inizio del 2022. Negli ultimi 15 anni la media è stata di 263 per l’intera stagione delle fiamme. Ad oggi sono bruciati 27.704 ettari, contro una media storica ...L'Italia è in fiamme con +170% di incendi nel 2022 rispetto alla media "spinti da un mese di luglio bollente e siccitoso che ha favorito la corsa del fuoco lungo boschi e campagne di tutta la Penisola ...