La crisi energetica tocca anche il calcio | in Germania giocatori costretti a farsi la doccia con l’acqua fredda

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Lariguarda tutti, persino il. Inè un tema. Lo Spiegel racconta che aidello Schalke 04, dopo la partita di domenica prossima con il Bremer allo stadio Marschweg, toccherà fare lacon. Vale per i cittadini della città di Oldenburg in Bassa Sassonia, e deve valereper i ricchi calciatori della Bundesliga: nell’ambito di un piano di risparmio dei consumi, l’amministrazione locale ha disattivato durante le vacanze scolastiche il sistema centralizzato di acqua calda che serve gli impianti comunali. Il comitato olimpico tedesco intanto ha inviato un documento al governo federale, chiedendo aiuti finanziari per le società sportive, perché proprio per i rincari ...