La conduttrice le collassa davanti, impressionante crisi di panico del ministro Liz Truss | Video (Di mercoledì 27 luglio 2022) Attimi di terrore durante il secondo dibattito televisivo tra i candidati alla leadership dei Tory nel Regno Unito, Liz Truss e Rishi Sunak. Il durissimo confronto in tv sui finanziamenti per il Servizio Sanitario Nazionale e sui tagli alle tasse è stato interrotto dopo che la conduttrice Kate McCann è svenuta. Prima del malore un signore del pubblico malato di cancro era intervenuto per denunciare di non aver mai ricevuto il sostegno adeguato dal servizio sanitario e ha chiesto: "Perché il servizio sanitario nazionale non funziona?". Truss ha quindi ribattuto che troppe infrastrutture del servizio sanitario si stanno sgretolando, dicendo che un ospedale nel suo collegio elettorale di Norfolk è "trattenuto da palafitte". Ma il programma, appunto, è stato sospeso quando la McCann ha avuto un malore ed è svenuta, mentre non era ...

