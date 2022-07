La Commissione europea vuole lo screening biometrico obbligatorio per i migranti irregolari (Di mercoledì 27 luglio 2022) La proposta mira ad aumentare i controlli di sicurezza agli ingressi nell'Unione europea, ma manca di indicare le autorità responsabili dei controlli Leggi su wired (Di mercoledì 27 luglio 2022) La proposta mira ad aumentare i controlli di sicurezza agli ingressi nell'Unione, ma manca di indicare le autorità responsabili dei controlli

