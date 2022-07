La chiropratica come rimedio efficace contro l’insonnia

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Due anni di pandemia prima e adesso le incertezze sul futuro dovute anche al conflitto in Ucraina stanno influenzando negativamente il sonno e il benessere degli italiani. Ansia e stress hanno aumentato disturbima anche un senso generale di stanchezza che sta portando sempre più persone a ricorrere a rimedi per riuscire a dormire bene. Non sempre però è necessario assumere farmaci per stare meglio: un aiutopuò arrivare infatti dalla. “Un buon sonno si basa su una corretta postura ma anche e soprattutto sul funzionamento del sistema nervoso – spiega il Dottore inJoseph Luraschi -. Una colonna vertebrale senza interferenze e blocchi consente un perfetto funzionamento del sistema nervoso autonomo. Per essere in equilibrio deve esserci un’armonia tra ...