La Brea 2 ci sarà? Il finale di stagione in onda il 27 luglio su Italia1 con un grosso colpo di scena

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 27 luglio 2022) La2 ci? È ciò che si chiederà il pubblico stasera, 27, quando andrà inildella primadella serie tv targata NBC. La, di genere mystery drama, è stata creata e prodotta da David Appelbaum. Al centro della storia c’è un’enorme voragine che si apre nel cuore di Los Angeles, inghiottendo centinaia di persone ed edifici. Un gruppo di uomini e di donne si ritrova in una misteriosa terra primordiale a combattere per sopravvivere, mentre chi non è precipitato cerca in tutti i modi di ricongiungersi con i propri cari. Ma dove si trovano in realtà, in un altro luogo o in un altro tempo? Si intitola Nessuna via d’uscita l’episodio 1×10 di Lainstasera, nonché...