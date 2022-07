La Boldrini difende Repubblica: “Non ho colto l’aspetto sessista nella foto della Meloni” (Di mercoledì 27 luglio 2022) La foto della Meloni? “Ieri avevo visto l’immagine, ma faccio veramente fatica a trovare contenuti sui quali intervenire”. Laura Bodrini non trova nulla che offenda la sua sensibilità femminista nell’immagine scelta da Repubblica in prima pagina. “Ho visto i giornali la mattina, e come faccio normalmente ho guardato quante firme di donne ci sono in prima pagina; se ci sono titoli che non sono rispettosi o ambigui, e anche le foto. Ho visto anche la prima pagina di Repubblica ma non ho colto questo aspetto ‘sessista’ nella foto che raffigurava Giorgia Meloni in prima pagina”. foto sessista della Meloni, Boldrini: “Non ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 27 luglio 2022) La? “Ieri avevo visto l’immagine, ma faccio veramente fatica a trovare contenuti sui quali intervenire”. Laura Bodrini non trova nulla che offenda la sua sensibilità femminista nell’immagine scelta dain prima pagina. “Ho visto i giornali la mattina, e come faccio normalmente ho guardato quante firme di donne ci sono in prima pagina; se ci sono titoli che non sono rispettosi o ambigui, e anche le. Ho visto anche la prima pagina dima non hoquesto aspetto ‘che raffigurava Giorgiain prima pagina”.: “Non ...

SecolodItalia1 : La Boldrini difende Repubblica: “Non ho colto l’aspetto sessista nella foto della Meloni” - IlconteZio : #Boldrini che difende #Brunetta. Le vie del cuore sono infinite!??? - WendellGee1985 : RT @Lidia_Undiemi: La Boldrini difende questo tizio. - semanthide3 : @ConteZero76 @lauraboldrini @renatobrunetta No, come non ho trovato niente sulla Boschi che difende la Boldrini. Ma… - argentofisico : RT @Lidia_Undiemi: La Boldrini difende questo tizio. -