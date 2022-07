“La bastarda si è svegliata”. La malattia: momento no per la vip italiana, la brutta notizia (Di mercoledì 27 luglio 2022) Georgette Polizzi malata, l’ex Temptation Island torna in ospedale e lo annuncia sui social. “Anche questa mattina varco lei “la porta azzurra”. Una porta che negli ultimi 4 anni ho varcato diverse volte. Alcune volte la varcavo con il cuore felice perché sapevo che mi avrebbe portato a migliorare, altre con il cuore in gola perché dovevo scoprire l’esito di qualche esame. L’ho varcata anche con le gambe stanche e con il fiato corto per la fatica”. Così inizia il racconto di Georgette Polizzi, che oggi si trova di nuovo a fare i conti con la malattia. “Questa porta azzurra ha visto mille lati di me – ha scritto su Instagram – Mi ha vista in sedia a rotelle e poi zoppicante ma mi ha anche vista saltellare , mi ha vista con il pancione felice e speranzosa. Qualche volta mi ha vista con gli occhi pieni di lacrime ma la maggior parte delle volte mi ha vista sorridere ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) Georgette Polizzi malata, l’ex Temptation Island torna in ospedale e lo annuncia sui social. “Anche questa mattina varco lei “la porta azzurra”. Una porta che negli ultimi 4 anni ho varcato diverse volte. Alcune volte la varcavo con il cuore felice perché sapevo che mi avrebbe portato a migliorare, altre con il cuore in gola perché dovevo scoprire l’esito di qualche esame. L’ho varcata anche con le gambe stanche e con il fiato corto per la fatica”. Così inizia il racconto di Georgette Polizzi, che oggi si trova di nuovo a fare i conti con la. “Questa porta azzurra ha visto mille lati di me – ha scritto su Instagram – Mi ha vista in sedia a rotelle e poi zoppicante ma mi ha anche vista saltellare , mi ha vista con il pancione felice e speranzosa. Qualche volta mi ha vista con gli occhi pieni di lacrime ma la maggior parte delle volte mi ha vista sorridere ...

ParliamoDiNews : Malattia Georgette Polizzi: `La bastarda si è svegliata`/ Torna la SLA, annuncio choc #GeorgettePolizzi #26luglio - infoitsalute : Malattia Georgette Polizzi: 'La bastarda si è svegliata'/ Torna la SLA, annuncio choc - infoitsalute : Sclerosi multipla, Georgette in ospedale: 'La bastarda si è svegliata, vincerò per mia figlia' - infoitsalute : Georgette Polizzi e la lotta alla sclerosi multipla: “La bastarda si è svegliata, vincerò per mia figlia” - telodogratis : Sclerosi multipla, Georgette in ospedale: “La bastarda si è svegliata, vincerò per mia figlia” -