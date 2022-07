“La bastarda si è svegliata”: la lotta di Georgette Polizzi contro la sclerosi multipla (Di mercoledì 27 luglio 2022) “Sembra che la bastarda si sia svegliata“, ha scritto sui social Georgette Polizzi, riferendosi alla sclerosi multipla, malattia contro cui combatte dal 2018. La stilista vicentina, ex volto di Temptation Island, si è sfogata in un post su Instagram, raccontando ai suoi follower il suo percorso. Alcuni giorni fa Polizzi si era recata all’ospedale San Bortolo di Vicenza per dei controlli di routine. Questi, però, non erano andati molto bene. Ora ha spiegato che deve tornare a fare delle terapie, per tentare di fermare la malattia. Anche questa mattina varco lei “la porta azzurra” (l’ingresso del reparto di neurologia, ndr). Una porta che negli ultimi quattro anni ho varcato diverse volte. Alcune volte la varcavo con il cuore felice ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 27 luglio 2022) “Sembra che lasi sia“, ha scritto sui social, riferendosi alla, malattiacui combatte dal 2018. La stilista vicentina, ex volto di Temptation Island, si è sfogata in un post su Instagram, raccontando ai suoi follower il suo percorso. Alcuni giorni fasi era recata all’ospedale San Bortolo di Vicenza per deilli di routine. Questi, però, non erano andati molto bene. Ora ha spiegato che deve tornare a fare delle terapie, per tentare di fermare la malattia. Anche questa mattina varco lei “la porta azzurra” (l’ingresso del reparto di neurologia, ndr). Una porta che negli ultimi quattro anni ho varcato diverse volte. Alcune volte la varcavo con il cuore felice ...

