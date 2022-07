La 32enne Valentina Giunta è stata trovata morta nella sua abitazione di Catania | Fermato il figlio 15enne

tiscalinotizie : Valentina Giunta, la 32enne è stata accoltellata dal ragazzo dopo una lite. I rapporti fra i due erano tesi da temp… - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: La 32enne Valentina Giunta è stata uccisa dal figlio 15enne nella serata del 26 luglio a Catania nell'appartamento di vi… - FigliContesi_21 : RT @Lasiciliaweb: Catania: uccisa a coltellate, fermato il figlio quindicenne Rapporti tesi da tempo: l'omicidio della 32enne Valentina Giu… - DavidePlatania3 : RT @Lasiciliaweb: Catania: uccisa a coltellate, fermato il figlio quindicenne Rapporti tesi da tempo: l'omicidio della 32enne Valentina Giu… - ilapera : CATANIA-Valentina Giunta 32enne trovata morta in casa zona Castello Ursino, Polizia ferma figlio 15enne @ Questura… -

All'arrivo dei soccorritori, però, per lanon c'era già più nulla da fare. Gli inquirenti ... la Squadra Mobile ha effettuato degli accertamenti anche sull'ex compagno di. La donna, ...1. DONNA UCCISA A CATANIA, FERMATO FIGLIO MINORENNEgiunta - La polizia ha fermato per omicidio il figlio 15enne diGiunta, laferita mortalmente con colpi di arma da taglio nella sua abitazione a Catania. Il provvedimento è stato emesso ...La polizia ha fermato per omicidio il figlio 15enne di Valentina Giunta, la 32enne ferita mortalmente con colpi di arma da taglio nella sua abitazione ...La polizia ha fermato per omicidio il figlio 15enne di Valentina Giunta, la 32enne ferita mortalmente con colpi di arma da taglio nella sua abitazione a Castello Ursino (Catania). Il provvedimento è s ...