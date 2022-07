Kyrgios costretto al forfait ad Atlanta | “Sono estremamente addolorato”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Nicksi è ritirato dal torneo Atp 250 di2022 (cemento outdoor). L’australiano si è chiamato fuori prima del suo match d’esordio contro il tedesco Gojowczyk a causa di un problema al ginocchio. Al posto del finalista di Wimbledon è entrato in tabellone il lucky loser francese Mannarino, che ha battuto proprio il teutonico in due set. L’obiettivo del bad boy aussie è quello comunque di essere in grado di giocare il doppio con il suo amico Kokkinakis. I due dovrebbero iniziare il loro cammino nella notte italiana contro il duo Escobar/Reese. Questo intanto il disappunto dimanifestato sulle sue pagine social: “Ho vinto questo torneo una volta (nel 2016 ndr) e probabilmente sto giocando il miglior tennis della mia vita. Tutto quello che volevo era uscire là fuori e fornirvi uno show. Ma purtroppo non ...