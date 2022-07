Kim-Napoli, dalla Corea bacchettano il post di Kiss Kiss: “I samurai sono giapponesi” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Kim-Napoli il post di benvenuto di radio Kiss Kiss al centro di una piccola polemica social: “I samurai sono giapponesi, Kim è sudCoreano”. L’arrivo di Kim al Napoli è stata salutato con una bellissima immagine di Radio Kiss Kiss , il nuovo difensore del Napoli è stato raffigurato in costume stile samurai accompagnato da un messaggio: “C’è un nuovo guerriero in città: benvenuto Kim” L’account Napoli News Korea sui social fa notare che i samurai appartengono alla cultura giapponese, non a quella Coreana. Immediata la risposta ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 27 luglio 2022) Kim-ildi benvenuto di radioal centro di una piccola polemica social: “I, Kim è sudno”. L’arrivo di Kim alè stata salutato con una bellissima immagine di Radio, il nuovo difensore delè stato raffigurato in costume stileaccompagnato da un messaggio: “C’è un nuovo guerriero in città: benvenuto Kim” L’accountNews Korea sui social fa notare che iappartengono alla cultura giapponese, non a quellana. Immediata la risa ...

