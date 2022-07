Kiev al contrattacco su Cherson | colpito un ponte | «Ora i russi imparino a nuotare o lascino la città» – Il video

(Di mercoledì 27 luglio 2022)ha rivendicato l’attacco al principaledi, l’Antonivskiy, che attraversa il fiume Dnieper. L’ha comunicato su Twitter Mykhailo Podoliak, il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, avvisando idi abbandonare laoccupata su cui le forze ucraine hanno lanciato una controffensiva. «Gli occupanti dovrebbero imparare aattraverso il fiume Dnieper, oppure dovrebbero lasciarefinché è ancora possibile. Potrebbe non esserci un terzo avvertimento». Questo il messaggio del consigliere ucraino. July 27, 2022 La risposta dei: «Ripareremo il. Non è stato distrutto» Kirill Stremousov, vice capo dell’autorità regionale russa di, ha ...

