Juventus, Zakaria: «Sto lavorando per trovare il feeling coi compagni» (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il centrocampista della Juventus Zakaria ha parlato dopo l’amichevole contro il Barcellona Denis Zakaria, centrocampista della Juventus, ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero al termine dell’amichevole pareggiata 2-2 contro il Barcellona. LE PAROLE – «Un buon match e un bel risultato, utile per proseguire questa fase della stagione. Si può migliorare, ma la preparazione prosegue bene. Sono contento della mia partita, mi sto allenando per questo, e così si trova anche il giusto feeling con i compagni, con tutta la squadra e con il reparto». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il centrocampista dellaha parlato dopo l’amichevole contro il Barcellona Denis, centrocampista della, ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero al termine dell’amichevole pareggiata 2-2 contro il Barcellona. LE PAROLE – «Un buon match e un bel risultato, utile per proseguire questa fase della stagione. Si può migliorare, ma la preparazione prosegue bene. Sono contento della mia partita, mi sto allenando per questo, e così si trova anche il giustocon i, con tutta la squadra e con il reparto». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

EnricoTurcato : Nel 2022 la Juventus ? Vlahovic Zakaria Gatti Di Maria Pogba Cambiaso #Bremer ? Bentancur Kulusevski Morata Dy… - cussoscaduto98 : I migliori in campo a mio avviso in Juventus vs Barça ? Di Maria ? Rovella ? Zakaria ? Kean Bene anche Locatelli, B… - infoitsport : Juventus, Allegri dopo il 2-2 con il Barça: 'Kean ha fatto molto bene, Zakaria sta crescendo' - dirollo_gabrix : Pagelle Barcellona-Juventus (fonte: - ZonaBianconeri : RT @JuvMania: ?? Manuel #Locatelli, Denis #Zakaria, Nicolò #Rovella e Nicolò #Fagioli #Juventus #JuveOnTheRoad -