Juventus | Vlahovic | ” Di Maria e Pogba sono straordinari”

(Di mercoledì 27 luglio 2022)- Laè tornata da poco dalla trasferta nella notte a Dallas, dove ha sfidato il Barcellona. La partita è terminata 2-2, con un Moise Kean che, come in ritiro alla Continassa, è apparso in forma smagliante. L’attaccante della, Dusan, è stato intervistato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, raccontandosi in una lunga intervista. Ha parlato di vari argomenti legati al titolo di capocannoniere e suoi nuovi innesti. Ecco di seguito, le parole del giocatore Serbo: Sul titolo di capocannoniere: “Ho letto che negli ultimi dieci-dodici anni il capocannoniere non ha mai vinto lo scudetto, però c’è sempre una prima volta, no? Gli obiettivi di squadra vengono prima di quelli personali, è più importante che la Juve vinca, ma se faccio 30 gol e diventiamo campioni ...