Juventus, Sky: “Offerta ufficiale dal Valencia per Arthur” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Juventus Arthur- La Juventus continua il suo lavoro nella tournèe Americana, oggi lavoro di scarico dopo le forze sprecate nel pareggio per 2-2 contro il Barcellona, stanotte. Arrivabene e Cherubini, continuano il loro mercato in entrata, attendendo adeguate offerte in uscita. La Juventus, è attenta sulle offerte in uscita, liberando slot a centrocampo, potrebbe arrivare il tanto atteso, Leandro Paredes dal Psg. Il Valencia si muove per Arthur. Il club spagnolo, allenato da Gennaro Gattuso, ha presentato una prima Offerta alla Juventus per il centrocampista brasiliano: proposto il prestito con condivisione dell’ingaggio dell’ex Barcellona, il cui futuro è sempre più distante da Torino. Al momento la pista spagnola è quella più percorribile: l’Arsenal, ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 27 luglio 2022)- Lacontinua il suo lavoro nella tournèe Americana, oggi lavoro di scarico dopo le forze sprecate nel pareggio per 2-2 contro il Barcellona, stanotte. Arrivabene e Cherubini, continuano il loro mercato in entrata, attendendo adeguate offerte in uscita. La, è attenta sulle offerte in uscita, liberando slot a centrocampo, potrebbe arrivare il tanto atteso, Leandro Paredes dal Psg. Ilsi muove per. Il club spagnolo, allenato da Gennaro Gattuso, ha presentato una primaallaper il centrocampista brasiliano: proposto il prestito con condivisione dell’ingaggio dell’ex Barcellona, il cui futuro è sempre più distante da Torino. Al momento la pista spagnola è quella più percorribile: l’Arsenal, ...

