Juventus, Pogba lascia il ritiro negli Stati Uniti e torna in Italia (Di mercoledì 27 luglio 2022) Paul Pogba ha deciso di lasciare il ritiro della Juventus negli Stati Uniti. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport , il centrocampista francese è già ripartito per rientrare in Italia e deve ancora decidere se farsi operare o meno al menisco infortunato. Farà qualche altro accertamento. L'... Leggi su sport.virgilio (Di mercoledì 27 luglio 2022) Paulha deciso dire ildella. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport , il centrocampista francese è già ripartito per rientrare ine deve ancora decidere se farsi operare o meno al menisco infortunato. Farà qualche altro accertamento. L'...

