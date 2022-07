Juventus, l’infortunio di Pogba manda in tilt i social | VIDEO (Di mercoledì 27 luglio 2022) L'infortunio di Paul Pogba, in casa Juventus, ha 'riabilitato' Adrien Rabiot e fatto scatenare i tifosi bianconeri sui social. Ecco, dunque, nel VIDEO della redazione di 'GazzettaTV', meme e commenti più divertenti sullo stop del centrocampista Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 27 luglio 2022) L'infortunio di Paul, in casa, ha 'riabilitato' Adrien Rabiot e fatto scatenare i tifosi bianconeri sui. Ecco, dunque, neldella redazione di 'GazzettaTV', meme e commenti più divertenti sullo stop del centrocampista

DiMarzio : . @juventusfc, #Pogba ha lasciato l’allenamento anzitempo per un fastidio al ginocchio ???? - GirominiDavide : RT @MatthijsPog: ???? Dopo l'infortunio a Pogba la Juventus corre ai ripari: contattata la Lazio per Milinkovic Savic. Proposto prestito oner… - MazzottiFilippo : RT @MatthijsPog: ???? Dopo l'infortunio a Pogba la Juventus corre ai ripari: contattata la Lazio per Milinkovic Savic. Proposto prestito oner… - Diotreme1 : Secondo test per la Juventus di Allegri che a Dallas pareggia contro il Barcellona con il prezioso contributo di Di… - iaganiri : RT @Paolito811: Provate a tifare un po' piu' #Juventus E criticare un po' meno... vedrete come sara' bello essere tifosi della vecchia sign… -