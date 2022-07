Juve Paredes, fuori Ramsey e (a breve) Arthur per far posto all’argentino: le ultime (Di mercoledì 27 luglio 2022) La Juve vuole fare sul serio per Paredes ma serve l’uscita di due centrocampisti: il primo è Ramsey e a breve tocca ad Arthur La Juve vuole fare sul serio per Paredes del Psg, ma serve l’uscita di due centrocampisti. Il primo è Ramsey e a breve tocca ad Arthur. Il gallese ha firmato ieri la risoluzione da 3 milioni come buonuscita ed è pronto a iniziare una nuova avventura. Per il brasiliano c’è la doppia pista estera con Valencia e Arsenal in lotta per convincere l’ex Barcellona. Poi i bianconeri andranno diretti sull’argentino del Psg. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Lavuole fare sul serio perma serve l’uscita di due centrocampisti: il primo èe atocca adLavuole fare sul serio perdel Psg, ma serve l’uscita di due centrocampisti. Il primo èe atocca ad. Il gallese ha firmato ieri la risoluzione da 3 milioni come buonuscita ed è pronto a iniziare una nuova avventura. Per il brasiliano c’è la doppia pista estera con Valencia e Arsenal in lotta per convincere l’ex Barcellona. Poi i bianconeri andranno diretti sull’argentino del Psg. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

