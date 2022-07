Jessica Selassié dal sogno del GF Vip all’incubo dello stalking: il racconto (Di mercoledì 27 luglio 2022) Jessica Selassié è solo l’ultima delle vip (o pseudo tali) vittime di stalking. Da quanto è diventata famosa, infatti, la principessa vincitrice del Grande Fratello Vip 6 ha subito diverse attenzioni molto sgradite, al punto da decidere di denunciare. “Le persone famose hanno a che fare con gli stalker che spesso sono i fan numero uno e vanno oltre quel limite” ha dichiarato Jessica Selassié. “Diventano ossessionati da quella persona e cercano in qualunque modo di avere una comunicazione con lei o comunque riescono a scoprire dove lavorano piuttosto che un ufficio, un’abitazione. Spediscono regali e quando non vengono calcolati diventano aggressivi”. E ancora, la sorella di Lulù e Clarissa ha proseguito: “Cambiano e lì iniziano anche a farti delle minacce, oltre a riempirti di insulti. A volte ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 27 luglio 2022)è solo l’ultima delle vip (o pseudo tali) vittime di. Da quanto è diventata famosa, infatti, la principessa vincitrice del Grande Fratello Vip 6 ha subito diverse attenzioni molto sgradite, al punto da decidere di denunciare. “Le persone famose hanno a che fare con gli stalker che spesso sono i fan numero uno e vanno oltre quel limite” ha dichiarato. “Diventano ossessionati da quella persona e cercano in qualunque modo di avere una comunicazione con lei o comunque riescono a scoprire dove lavorano piuttosto che un ufficio, un’abitazione. Spediscono regali e quando non vengono calcolati diventano aggressivi”. E ancora, la sorella di Lulù e Clarissa ha proseguito: “Cambiano e lì iniziano anche a farti delle minacce, oltre a riempirti di insulti. A volte ...

