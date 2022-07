Jennifer Lopez e Ben Affleck si godono una visita in famiglia al Museo del Louvre di Parigi (VIDEO) (Di mercoledì 27 luglio 2022) Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono concessi una visita al Louvre di Parigi in compagnia dei loro figli questo pomeriggio, dopo aver pranzato nei pressi del celeberrimo Museo. Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno ammirato una lunga serie di opere d'arte durante la loro vacanza post-matrimonio a Parigi: gli sposi e i loro figli si sono goduti un tour privato dell'iconico Museo del Louvre, arrivando a metà pomeriggio e sorprendendo dozzine di fan e turisti. "È stata una visita piuttosto lunga, sono stati qua per circa due ore e mezza", ha detto un funzionario del Museo a proposito del tour, che la famiglia si è concessa ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 27 luglio 2022)e Bensi sono concessi unaaldiin compagnia dei loro figli questo pomeriggio, dopo aver pranzato nei pressi del celeberrimoe Benhanno ammirato una lunga serie di opere d'arte durante la loro vacanza post-matrimonio a: gli sposi e i loro figli si sono goduti un tour privato dell'iconicodel, arrivando a metà pomeriggio e sorprendendo dozzine di fan e turisti. "È stata unapiuttosto lunga, sono stati qua per circa due ore e mezza", ha detto un funzionario dela proposito del tour, che lasi è concessa ...

Ade9515 : RT @flayawa: Possiamo invecchiare: - come il vino - come il whisky - come Jennifer Lopez 53 anni. - EnricoC32218512 : Iettatore mondiale Enrico ciandri sellfie con Jennifer Lopez aeroporto di Venezia 2021 !. ( firmino,Anthony,elezion… - fashiongenus : Ben Affleck e Jennifer Lopez: la luna di miele è in famiglia - vogue_italia : Jennifer Lopez in luna di miele con Ben Affleck sfoggia il guardaroba estivo perfetto, tutto da copiare. Qui, tutti… - rudi_lunardi : @flayawa Manca solo un ingrediente... I soldi di Jennifer Lopez! -