Jennifer Lopez attesa a Capri per l'evento benefico LuisaViaRoma. Ecco quanto costa una camera in quei giorni (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ultimi preparativi per il concerto benefico LuisaViaRoma per Unicef a Capri. Il sipario si alzerà il 30 luglio e Jennifer Lopez, che si esibirà in un concerto esclusivo ne "La Certosa di San Giacomo", sarà la madrina dell'evento. L'imminente arrivo dell'icona latin pop, reduce dal viaggio di nozze a Parigi con Ben Affleck, sta provocando un aumento stellare dei prezzi delle camere sull'isola, con picchi fino a 18mila euro. Cifre da capogiro, causate dalla trepida attesa e dal desiderio di vivere, anche solo per un giorno, nello stesso luogo della celebre coppia. Stando a Il Mattino, l'organizzazione per tempo delle strutture alberghiere ha fatto lievitare il costo degli alloggi. Si parte da 700 a notte, ma il primato spetta "a un B&B di AnaCapri, ...

