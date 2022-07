Italia-Usa oggi in tv in chiaro: orario e diretta streaming finale World League 2022 pallanuoto (Di mercoledì 27 luglio 2022) L’attesa è finita. Questa sera, mercoledì 27 luglio alle ore 20, la Nazionale Italiana della pallanuoto maschile affronterà gli Stati Uniti nella finale della World League 2022. Il Settebello ha sconfitto la Spagna in semifinale con il punteggio di 9-8, vendicando la recente sconfitta subita ai Mondiali di Budapest. Gli Usa, invece, arrivano dalla vittoria per 16-15 sulla Francia. La partita verrà trasmessa in chiaro su Rai Sport+HD, mentre lo streaming sarà disponibile sulla piattaforma Rai Play. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) L’attesa è finita. Questa sera, mercoledì 27 luglio alle ore 20, la Nazionalena dellamaschile affronterà gli Stati Uniti nelladella. Il Settebello ha sconfitto la Spagna in semicon il punteggio di 9-8, vendicando la recente sconfitta subita ai Mondiali di Budapest. Gli Usa, invece, arrivano dalla vittoria per 16-15 sulla Francia. La partita verrà trasmessa insu Rai Sport+HD, mentre losarà disponibile sulla piattaforma Rai Play. SportFace.

