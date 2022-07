Italia-Stati Uniti pallanuoto oggi, Finale World League: orario, programma, tv, streaming (Di mercoledì 27 luglio 2022) oggi, mercoledì 27 luglio, alle ore 20.00, a Strasburgo, in Francia, il Settebello di Alessandro Campagna giocherà l’ultimo atto della Super Final della World League 2022: la Nazionale Italiana di pallanuoto maschile sfiderà gli Stati Uniti, già incontrati nella prima fase, quando si imposero i nordamericani per 9-13. La finalissima Italia-Stati Uniti sarà trasmessa in diretta tv dalle 19.50 su RaiSport+HD ed in diretta streaming su RaiPlay, mentre la Finale per il 3° posto, Francia-Spagna, prevista alle 18.00, sarà trasmessa in diretta tv dalle 17.50 su RaiSport+HD ed in diretta streaming su RaiPlay. Tutti gli altri match saranno disponibili su All Aquatics ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 luglio 2022), mercoledì 27 luglio, alle ore 20.00, a Strasburgo, in Francia, il Settebello di Alessandro Campagna giocherà l’ultimo atto della Super Final della2022: la Nazionalena dimaschile sfiderà gli, già incontrati nella prima fase, quando si imposero i nordamericani per 9-13. La finalissimasarà trasmessa in diretta tv dalle 19.50 su RaiSport+HD ed in direttasu RaiPlay, mentre laper il 3° posto, Francia-Spagna, prevista alle 18.00, sarà trasmessa in diretta tv dalle 17.50 su RaiSport+HD ed in direttasu RaiPlay. Tutti gli altri match saranno disponibili su All Aquatics ...

