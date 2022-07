(Di mercoledì 27 luglio 2022) Ecco come seguire ladel Santoinquesta sera: un momento importante che unisce l’per chiedere il dono della pace e le grazie necessarie. L’atteso momento che è nato dal desiderio di unirsi e invocare l’intercessione della Madonna in questo tempo complesso. Ilda Lodi Perché la Vergine non abbandona L'articoloin27ledelinTV proviene da La Luce di Maria.

sg_fabbri : RT @Iperbole_: Intanto a Palermo il neo sindaco sostenuto da Fratelli d'Italia prima della riunione di Giunta invita ad una preghiera parte… - _gea_goddess : RT @Iperbole_: Intanto a Palermo il neo sindaco sostenuto da Fratelli d'Italia prima della riunione di Giunta invita ad una preghiera parte… - terzapiccarda : RT @Iperbole_: Intanto a Palermo il neo sindaco sostenuto da Fratelli d'Italia prima della riunione di Giunta invita ad una preghiera parte… - Milli19751 : RT @Iperbole_: Intanto a Palermo il neo sindaco sostenuto da Fratelli d'Italia prima della riunione di Giunta invita ad una preghiera parte… - Fedview : RT @Iperbole_: Intanto a Palermo il neo sindaco sostenuto da Fratelli d'Italia prima della riunione di Giunta invita ad una preghiera parte… -

La Luce di Maria

Rivolgo vivaal Presidente della Repubblica perché induca il governo a riparare a questo ... perseguito da Draghi, che ha fatto di tutto per rendere l'una preda delle potenze ...... la quarta giornata della tappa a Québec city del viaggio apostolico di Papa Francesco in Canada si conclude alle 17.15 (le 23.15 in) con ladei Vespri assieme ai vescovi, ai ... Italia in preghiera: mercoledì 27 luglio | Tutte le info del Rosario in diretta TV Venerdì 29 Luglio alle 18.30 al Palazzo dei Papi, il Vescovo di Viterbo Mons. Lino Fumagalli aprirà la fase diocesana ...E’ stata presentata dal Sindaco di Campli Federico Agostinelli nella sala conferenze del BIM l’originale Aldilàpp adottata dall’amministrazione comunale, l’applicazione realizzata nel 2021 per facilit ...