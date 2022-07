Ismea stima un calo del raccolto nazionale di grano duro del 16% (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - La produzione italiana 2022 di grano duro potrebbe essere inferiore di circa il 16% rispetto all'anno precedente, prevalentemente a causa del deficit idrico registrato durante la fase post semina e delle elevate temperature degli ultimi mesi. È quanto emerge da una prima ricognizione condotta da Ismea, nei primi giorni di luglio, a operazioni di raccolta quasi completamente terminate. Il calo produttivo prospettato dall'Istituto è frutto della riduzione delle superfici destinate a frumento duro (-1,4% secondo le intenzioni di semina rilevate dall'Istat) e della contrazione delle rese per ettaro, che si collocherebbero, in media nazionale, a 2,8 t/ha, il minimo degli ultimi 5 anni. In base alle informazioni raccolte, la riduzione delle rese dovrebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - La produzione italiana 2022 dipotrebbe essere inferiore di circa il 16% rispetto all'anno precedente, prevalentemente a causa del deficit idrico registrato durante la fase post semina e delle elevate temperature degli ultimi mesi. È quanto emerge da una prima ricognizione condotta da, nei primi giorni di luglio, a operazioni di raccolta quasi completamente terminate. Ilproduttivo prospettato dall'Istituto è frutto della riduzione delle superfici destinate a frumento(-1,4% secondo le intenzioni di semina rilevate dall'Istat) e della contrazione delle rese per ettaro, che si collocherebbero, in media, a 2,8 t/ha, il minimo degli ultimi 5 anni. In base alle informazioni raccolte, la riduzione delle rese dovrebbe ...

