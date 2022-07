Iraq | i manifestanti fanno irruzione nel parlamento | le proteste contro il candidato premier filo iraniano – I video

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Una folla diiracheni ha fattonella zona verde di Baghdad, sede dei palazzi istituzionali. I dimostranti, seguaci del leader sciita Moqtada al Sadr, protestanola nomina da parte dei partiti armati-iraniani delMuhammad al Sudani. Al Sadr è noto per le sue posizioni nazionaliste: in passato si è alleato con le forze armate-iraniane, pur opponendosi alle ingerenze di Teheran negli affari politici iracheni. Tra i palazzi presi d’assalto daioggi, 27 luglio, anche l’edificio del. Il blocco sadrista ha vinto le elezioni legislative di ottobre, ma in seguito al mancato accordo per la nomina del presidente della Repubblica e per un nuovo primo ministro ha ...

IRAQ. Manifestanti assaltano il parlamento

I manifestanti erano in gran parte seguaci dell'influente religioso sciita Muqtada al-Sadr, che di recente si è dimesso dal processo politico nonostante avesse vinto il maggior numero di seggi alle el ...