Investimenti in sostenibilità, da Intesa Sanpaolo 10 milioni di euro a Comisa Spa (Di mercoledì 27 luglio 2022) Intesa Sanpaolo e SACE sostengono i nuovi progetti di crescita sostenibile di Comisa Spa, realtà bresciana che opera da più di 50 anni in tutti i settori del comparto termoidraulico con oltre l'80% del fatturato all'estero e produce prodotti idrotermosanitari e impianti di riscaldamento e raffrescamento a pavimento di alta qualità. La società –– con sede in Valle Camonica e con una sede operativa anche nella bergamasca, che conta 150 dipendenti e circa altri 50 appartenenti ad aziende dell'indotto – ha beneficiato di un finanziamento di 10 milioni di euro, erogato dalla Banca e assistito dalla Garanzia Green di SACE. L'intervento S-LOAN ESG rientra nel piano più ampio di Intesa Sanpaolo di supporto agli Investimenti delle aziende nella transizione ...

