Inter, c’è l’accordo con Nike, presto l’annuncio: tutti i dettagli (Di mercoledì 27 luglio 2022) Accordo tra Inter e Nike per il rinnovo di contratto Novità importanti in casa Inter arrivano oggi sul fronte sponsor tecnico. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport i nerazzurri avrebbero raggiunto un accordo con Nike per il prolungamento del contratto attuale (scadenza 2024) fino al 2030 tanto che già nei prossimi giorni è previsto l’annuncio ufficiale del prolungamento. “Con la Nike è già tutto a posto. La trattativa per il rinnovo della partnership ha avuto un’accelerazione decisiva e nei prossimi due-tre giorni sarà annunciato il prolungamento del contratto che era in scadenza il 30 giugno 2024. Il nuovo accordo sarà probabilmente fino al 2030 e porterà nelle casse nerazzurri 24 milioni di euro più bonus. Di fatto il doppio di quello che il club ha percepito lo ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) Accordo traper il rinnovo di contratto Novità importanti in casaarrivano oggi sul fronte sponsor tecnico. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport i nerazzurri avrebbero raggiunto un accordo conper il prolungamento del contratto attuale (scadenza 2024) fino al 2030 tanto che già nei prossimi giorni è previstoufficiale del prolungamento. “Con laè già tutto a posto. La trattativa per il rinnovo della partnership ha avuto un’accelerazione decisiva e nei prossimi due-tre giorni sarà annunciato il prolungamento del contratto che era in scadenza il 30 giugno 2024. Il nuovo accordo sarà probabilmente fino al 2030 e porterà nelle casse nerazzurri 24 milioni di euro più bonus. Di fatto il doppio di quello che il club ha percepito lo ...

Andersinho_ITA : #Bremer ha aspettato l’#Inter sino a ora, dando precedenza assoluta ai nerazzurri da mesi. La #Juventus si è inseri… - tancredipalmeri : Ma questo incontro per Skriniar tra PSG e Inter c’è domani o no? Cerrrto che c’è. Sintonizzatevi adesso su SportI… - Gazzetta_it : L'Inter oltre Bremer: prende quota Demiral, e c’è una chiave per prenderlo #calciomercato - CollarTurned_Up : questo o torna a gennaio in prestito a milan/inter, o col tiro così forte sfonda tutte le porte. non c’è una via di… - interclubpavia : Buongiorno interisti! Per noi c'è solo l'#inter! Sempre e solo #ForzaInter #InterClub #fcim -

Torino - Apollon Limassol, amichevole: tv, streaming, formazioni, pronostici Che deve ancora probabilmente metabolizzare l'addio di Gleison Bremer, la settimana scorsa passato agli acerrimi rivali della Juventus dopo un agguerrito duello di mercato con l'Inter. Una partenza ... Il selfie di Dybala manda in estasi i tifosi della Roma: É un privilegio essere qui Concentrato sul momento, e non nostalgico: "Tradito dall'Inter No, per niente. Dopo la fine del contratto con la Juve, i miei agenti hanno parlato con molte squadre. Ho un bel rapporto con Marotta ... Corriere dello Sport Che deve ancora probabilmente metabolizzare l'addio di Gleison Bremer, la settimana scorsa passato agli acerrimi rivali della Juventus dopo un agguerrito duello di mercato con l'. Una partenza ...Concentrato sul momento, e non nostalgico: "Tradito dall'No, per niente. Dopo la fine del contratto con la Juve, i miei agenti hanno parlato con molte squadre. Ho un bel rapporto con Marotta ... Ufficiale, Bellanova all’Inter: c’è l’annuncio del club