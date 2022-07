(Di mercoledì 27 luglio 2022) L’Unione europea trova un accordo sulla diminuzione del consumo di gas, le Filippine sono scosse dal terremoto più forte degli ultimi anni, alcuni soldati in Colombia sotto processo per crimini di guerra e contro l’umanità. Leggi

57_mimmo : RT @mariolavia: Intanto Draghi fa un decreto da 14 miliardi. Ma c'era il termovalorizzatore di Roma nel decreto Aiuti - SinclairVRH : Intanto nel mondo - Matteo63110541 : @Davide19663174 @MicK_ele @chiadegli @terradelricordo Intanto, 2 anni e passa, li abbiamo buttati nel cesso, con ba… - Patrizi87453074 : RT @mariolavia: Intanto Draghi fa un decreto da 14 miliardi. Ma c'era il termovalorizzatore di Roma nel decreto Aiuti - El_Nanos : RT @mariolavia: Intanto Draghi fa un decreto da 14 miliardi. Ma c'era il termovalorizzatore di Roma nel decreto Aiuti -

Internazionale

... il web impazza: cosa c'è di vero Per ora non c'è nulla di confermato e rimaniamocampo dei ..., il rumors infiamma il web , che vedrebbe di buon occhio la formazione della coppia. Dopo ...Il club azzurro,, sta lavorando al sostituto. Si alzano le quotazioni di Giovanni Lo Celso , trequartista argentino di proprietà del Tottenham che nell'ultima stagione ha giocato... Intanto nel mondo L’Unione europea trova un accordo sulla diminuzione del consumo di gas, le Filippine sono scosse dal terremoto più forte degli ultimi anni, alcuni soldati in Colombia sotto processo per crimini di gue ...Ponte sullo Stretto: ecco quanto diceva il Prof. Siviero in un’intervista del 2021 a Zapping Ponte sullo Stretto sì, Ponte sullo Stretto no. Progetti, polemiche, discussioni e intanto, nel 2022, dopo ...