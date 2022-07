Instagram diventerà come TikTok? (Di mercoledì 27 luglio 2022) Molti utenti di Instagram si stanno lamentando perché il Social Network sta diventando come TikTok. Adam Mosseri ha spiegato il perché del cambiamento Instagram come TikTok: cosa cambia? su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) Molti utenti disi stanno lamentando perché il Social Network sta diventando. Adam Mosseri ha spiegato il perché del cambiamento: cosa cambia? su Donne Magazine.

fraversion : dice il signor Instagram che il social diventerà un posto per i video. Un covo di creator che passano il tempo a co… - serperuta : RT @fraversion: dice il signor Instagram che il social diventerà un posto per i video. Un covo di creator che passano il tempo a copiarsi:… - Arletta1303 : RT @fraversion: dice il signor Instagram che il social diventerà un posto per i video. Un covo di creator che passano il tempo a copiarsi:… - memole32764107 : RT @fraversion: dice il signor Instagram che il social diventerà un posto per i video. Un covo di creator che passano il tempo a copiarsi:… - Dorian221190 : RT @fraversion: dice il signor Instagram che il social diventerà un posto per i video. Un covo di creator che passano il tempo a copiarsi:… -