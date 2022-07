Instagram deve tornare come prima: l’appello di Kyle Jenner e Kim Kardashian (Di mercoledì 27 luglio 2022) «Make Instagram Instagram again». È l’appello, o meglio il grido di battaglia lanciato dall’utente @illumitati, che chiede di «rendere Instagram di nuovo Instagram». Il suo post è stato ricondiviso da Kyle Jenner, la seconda persona più seguita sull’app, che concorda pienamente con quanto richiesto. Lo stesso vale anche per Kim Kardashian (326 milioni di follower), che ha condiviso lo stesso contenuto poco dopo. Per non parlare della petizione su Change.org, lanciata dalla stessa @illumitati (il cui vero nome è Tati Bruening) e firmata da oltre centoventimila persone, che ha l’obiettivo di «portare l’attenzione su ciò che i consumatori vogliono da Instagram». Insomma, Instagram non è più il social di ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 27 luglio 2022) «Makeagain». È, o meglio il grido di battaglia lanciato dall’utente @illumitati, che chiede di «renderedi nuovo». Il suo post è stato ricondiviso da, la seconda persona più seguita sull’app, che concorda pienamente con quanto richiesto. Lo stesso vale anche per Kim(326 milioni di follower), che ha condiviso lo stesso contenuto poco dopo. Per non parlare della petizione su Change.org, lanciata dalla stessa @illumitati (il cui vero nome è Tati Bruening) e firmata da oltre centoventimila persone, che ha l’obiettivo di «portare l’attenzione su ciò che i consumatori vogliono da». Insomma,non è più il social di ...

giornalettismo : Kyle Jenner e Kim Kardashian vogliono che #Instagram torni come prima: il social sta, infatti, cercando di assomigl… - marcelloconti92 : RT @AssiaVonNeumann: Però adesso non è che Twitter deve diventare Instagram perché Instagram è diventato Tik Tok. - enroboh : RT @AssiaVonNeumann: Però adesso non è che Twitter deve diventare Instagram perché Instagram è diventato Tik Tok. - infoitscienza : Instagram, protesta social (con Chiara Ferragni): 'Non deve diventare come TikTok' - AssiaVonNeumann : Però adesso non è che Twitter deve diventare Instagram perché Instagram è diventato Tik Tok. -