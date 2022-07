InfoJobs, oltre 233.000 gli annunci di lavoro pubblicati in piattaforma dalle aziende (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma, 27 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Dopo un primo semestre 2021 che ha segnato progressivamente la riapertura della maggior parte delle attività, portando così a un'impennata dei numeri degli annunci pubblicati dalle aziende, il 2022 si apre con la conferma della vivacità del mercato, seppur mutato nell'approccio alla ricerca. Secondo L'Osservatorio sul mercato del lavoro di InfoJobs, la piattaforma leader in Italia per la ricerca di lavoro online, nel primo semestre del 2022 sono oltre 233.000 gli annunci pubblicati in piattaforma dalle aziende, confermando una tenuta del mercato del lavoro (+0,9%) rispetto allo stesso periodo del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma, 27 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Dopo un primo semestre 2021 che ha segnato progressivamente la riapertura della maggior parte delle attività, portando così a un'impennata dei numeri degli, il 2022 si apre con la conferma della vivacità del mercato, seppur mutato nell'approccio alla ricerca. Secondo L'Osservatorio sul mercato deldi, laleader in Italia per la ricerca dionline, nel primo semestre del 2022 sono233.000 gliin, confermando una tenuta del mercato del(+0,9%) rispetto allo stesso periodo del ...

