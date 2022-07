Indagato per offesa alla religione il prete che ha celebrato messa in mare a Crotone (Di mercoledì 27 luglio 2022) Don Mattia Bernasconi, il prete della parrocchia San Luigi Gonzaga di Milano che ha celebrato messa in mare a Crotone a conclusione di un campo di volontariato di Libera, risulta iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Crotone che ha aperto un fascicolo sulla celebrazione avvenuta domenica in località Alfieri su un materassino gonfiabile. Il parroco è Indagato per offesa a confessione religiosa. Le giustificazioni del parroco non sono bastate L’iniziativa del procuratore Giuseppe Capoccia nascerebbe, secondo quando appreso in ambienti giudiziari, dall’esame di articoli e foto apparsi soprattutto sui social che avrebbero arrecato offesa alla religione cattolica. Il parroco ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 27 luglio 2022) Don Mattia Bernasconi, ildella parrocchia San Luigi Gonzaga di Milano che haina conclusione di un campo di volontariato di Libera, risulta iscritto nel registro degli indagati dProcura diche ha aperto un fascicolo sulla celebrazione avvenuta domenica in località Alfieri su un materassino gonfiabile. Il parroco èpera confessione religiosa. Le giustificazioni del parroco non sono bastate L’iniziativa del procuratore Giuseppe Capoccia nascerebbe, secondo quando appreso in ambienti giudiziari, dall’esame di articoli e foto apparsi soprattutto sui social che avrebbero arrecatocattolica. Il parroco ...

