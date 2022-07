Incidente sulla via del Mare: scontro tra due auto, traffico in tilt (Di mercoledì 27 luglio 2022) Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi, 27 luglio, a causa di un terribile Incidente stradale. Lo scontro, che ha coinvolto due vetture, è avvenuto a Pomezia, lungo la Via del Mare. Leggi anche: Terribile Incidente tra due auto: coppia resta incastrata nelle lamiere Incidente sulla Via del Mare: i fatti Le due auto si sono scontrate alla rotonda lungo la via del Mare e precisamente all’altezza del Centro Commerciale 16 pini, in via Dipilo, direzione Torvaianica. Presenti sul posto i Carabinieri per tutti i rilievi del caso e un’ambulanza per i soccorsi Al momento tuttavia l’entità del sinistro non è nota. Viabilità Com’è prevedibile, non sono mancati i disagi alla viabilità. Il traffico in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 27 luglio 2022) Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi, 27 luglio, a causa di un terribilestradale. Lo, che ha coinvolto due vetture, è avvenuto a Pomezia, lungo la Via del. Leggi anche: Terribiletra due: coppia resta incastrata nelle lamiereVia del: i fatti Le duesi sono scontrate alla rotonda lungo la via dele precisamente all’altezza del Centro Commerciale 16 pini, in via Dipilo, direzione Torvaianica. Presenti sul posto i Carabinieri per tutti i rilievi del caso e un’ambulanza per i soccorsi Al momento tuttavia l’entità del sinistro non è nota. Viabilità Com’è prevedibile, non sono mancati i disagi alla viabilità. Ilin ...

