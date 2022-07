Incendio a Uboldo nell’azienda chimica: brucia decolorante per capelli | VIDEO (Di mercoledì 27 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Proseguono le operazioni di contenimento per l’Incendio scoppiato questa mattina a Uboldo in una ditta chimica : di seguito i il VIDEO dell’intervento. Le fiamme hanno interessato il magazzino con i prodotti chimici di un’azienda situata in via Legnano a Uboldo. Sta bruciando un composto chimico utilizzato per la preparazione del decolorante per capelli. Come spiega ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Incendio a Uboldo ... Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 27 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Proseguono le operazioni di contenimento per l’scoppiato questa mattina ain una ditta: di seguito i ildell’intervento. Le fiamme hanno interessato il magazzino con i prodotti chimici di un’azienda situata in via Legnano a. Stando un composto chimico utilizzato per la preparazione delper. Come spiega ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo...

