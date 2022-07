In Italia le cicliste in fuga dai talebani. Nascerà una nuova squadra (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il primo corridoio umanitario tra Italia e Afghanistan viaggia … in bici. A Fiumicino, tra i quasi 230 rifugiati arrivati con il primo volo da Islamabad (Pakistan), sbarcano 64 cicliste e ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il primo corridoio umanitario trae Afghanistan viaggia … in bici. A Fiumicino, tra i quasi 230 rifugiati arrivati con il primo volo da Islamabad (Pakistan), sbarcano 64e ...

Gazzetta_it : In Italia le cicliste in fuga dai talebani. Nascerà una nuova squadra - MilaSpicola : Belle notizie, sono arrivate in Italia le rifugiate afghane cicliste(perseguitate in Afghanistan) con le loro famig… - MichelePucciar2 : @ILENIALazzaro @f_pancani ciao, ho seguito 'da lontano' il giro italia rosa rosa' e ora vi sto guardando. 2 domande… - witoorbikenight : Sarete quasi in 500 a sfidare caldo e dislivelli sabato 23 luglio per la sesta edizione della #BikeNight #AlpeAdria… - We_Pesaro : RT @UlisseFest: Viaggiare, sì, ma come? A piedi, in bicicletta, seguendo le proprie inclinazioni. Ne parliamo con Viola Migliori di Evaneos… -