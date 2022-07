In Forza Italia c’è ancora vita: la Vezzali approda alla corte del Cavaliere: «Scelta orgogliosa» (Di mercoledì 27 luglio 2022) Per tanti che vanno via, una che entra. Una di peso come Valentina Vezzali, che proprio in queste ore – da sottosegretario allo Sport in carica – ha annunciato la sua adesione a Forza Italia. Eletta nel 2013 con Scelta Civica di Mario Monti, la Vezzali è l’atleta Italiana più medagliata di sempre, con 6 ben sei ori olimpici e 16 ori mondiali conquistati nella scherma, specialità fioretto. Marchigiana di Jesi (la stessa città dell’imperatore Federico II, oltre che di Roberto Mancini), dov’è nata 48 anni fa, la Vezzali ha coltivato la passione per la scherma all’interno della Polizia di Stato. Sport e divisa, due elementi che l’hanno segnata in profondità. Proprio allo sport («unisce e non divide») si è appoggiata la sottosegretaria per spiegare la sua ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 27 luglio 2022) Per tanti che vanno via, una che entra. Una di peso come Valentina, che proprio in queste ore – da sottosegretario allo Sport in carica – ha annunciato la sua adesione a. Eletta nel 2013 conCivica di Mario Monti, laè l’atletana più medagliata di sempre, con 6 ben sei ori olimpici e 16 ori mondiali conquistati nella scherma, specialità fioretto. Marchigiana di Jesi (la stessa città dell’imperatore Federico II, oltre che di Roberto Mancini), dov’è nata 48 anni fa, laha coltivato la passione per la scherma all’interno della Polizia di Stato. Sport e divisa, due elementi che l’hanno segnata in profondità. Proprio allo sport («unisce e non divide») si è appoggiata la sottosegretaria per spiegare la sua ...

