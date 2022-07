(Di mercoledì 27 luglio 2022) La perdita di alcune bottiglie dialimentare da parte di un uomo incletta ha provocato disagi ale anche qualche ferito stamattina in via Rizzoli, nel pienodi. Lo sversamento si e’ verificato verso le 8 a poche decine di metri dalle Due Torri e, nei minuti immediatamente successivi, almeno tre motociclisti che stavano passando sono scivolati a terra, riportando lievi ferite: due sono stati portati in ospedale in ambulanza, un terzo e’ stato medicato sul posto dal 118. Subito dopo lae’ statadalla polizia locale, sul posto con 4 pattuglie, per la viabilita’, la pulizia e la messa in sicurezza dell’asfalto. La chiusura ha causato problemi alla circolazione, con ildeviato su via ...

Matxetero : RT @biciPRO1: È stato protagonista al #TDF2022 (e nelle nostre vite ultimamente). Parliamo del sudore. Il dott. Giorgi della @DHAndroniTeam… - biciPRO1 : È stato protagonista al #TDF2022 (e nelle nostre vite ultimamente). Parliamo del sudore. Il dott. Giorgi della… - palermo24h : Sant’Agata, scontro tra auto e bici: perde la vita un cinquantenne di Acquedolci - Infomessina : Auto si scontra con una bici a S. Agata di Militello, perde la vita un 51enne - GDS_it : #Incidentemortale sulla strada provinciale 162, nei pressi di Sant'Agata di Militello. A perdere la vita dopo uno s… -

Il Denaro

La tradizione del fuoristrada a Paterno di Potenza noncolpi di fronte a un Trofeo Mtb Città di Paterno arrivato quest'anno alla 16°edizione. Paterno ...Manolio (Heraclea Bike - Marino) tra i ...Sia come sia, Cavalli si è ritirata e il Tourtroppo presto una delle più attese protagoniste,... Intanto al passaggio Cavalli, stordita e sofferente, è scesa dallae ha abbandonato la corsa. ... In bici perde olio, feriti in serie nel centro di Bologna: strada chiusa al traffico - Ildenaro.it La perdita di alcune bottiglie di olio alimentare da parte di un uomo in bicicletta ha provocato disagi al traffico e anche qualche ferito stamattina in via Rizzoli, nel pieno centro di Bologna. Lo sv ...Non ce l'ha fatta un escursionista che è caduto per una trentina di metri dal sentiero che va dai Piani del Montasio verso Piani di Là ad una quota di circa milleduecento metri. L'uomo stava percorren ...