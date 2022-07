In 24 ore otto distretti sono stati letteralmente “bombardati” (Di mercoledì 27 luglio 2022) La consueta ma violentissima stagione delle piogge dovute ai monsoni innesca una tempesta di fulmini nello stato di Bihar in India, almeno 20 morti Tempesta di fulmini in India, almeno 20 morti su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) La consueta ma violentissima stagione delle piogge dovute ai monsoni innesca una tempesta di fulmini nello stato di Bihar in India, almeno 20 morti Tempesta di fulmini in India, almeno 20 morti su Donne Magazine.

SlKim : @LaGrevia possibilissimo ti manderei le foto della mia pancia che nel giro di 24 ore cambia otto forme ahhaha - giuseppe_alto : I fulmini hanno ucciso 20 persone in India in sole 24 ore. Particolarmente colpiti otto distretti dello stato india… - florcastic : mi attendono otto (8) ore di treno - AnchisoLRS : Non facevo otto ore di sonno piene da secoli buondì - DressMarvin : @avantibionda E: il contratto prevede 10 ore e mezza? O ne prevede, che so, otto e il resto è a nero? -