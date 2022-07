Ilona, 16 anni, scappa di casa dopo una lite per lo smartphone. L'appello della mamma: 'Torna, ti prego' (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ancora nessuna traccia di Ilona, la ragazza 16enne scomparsa da casa il 21 luglio ad Alfonsine, in provincia di Ravenna. E la paura e l'apprensione crescono di ora in ora sulla sorte di Ilona Bogus, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ancora nessuna traccia di, la ragazza 16enne scomparsa dail 21 luglio ad Alfonsine, in provincia di Ravenna. E la paura e l'apprensione crescono di ora in ora sulla sorte diBogus, ...

