Ilary Blasi, un investigatore privato dopo l'intervista a Verissimo: ecco come ha scoperto il tradimento di Totti (Di mercoledì 27 luglio 2022) Spuntano nuovi dettagli sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Pare che la conduttrice, infatti, dopo la sua partecipazione a Verissimo, in cui smentì le notizie sulla...

SonoImprudente : RT @_alwaystired__: Questa regina di Ilary Blasi - SamuelCalcater2 : Se una dea come Ilary Blasi è stata tradita allora siamo tutti in pericolo. - _alwaystired__ : Questa regina di Ilary Blasi - ninakreuz : Ilary Blasi sarà per sempre famosa, Francesco Totti da oggi in poi sarà solo un ratto che tirava calci ad un pallone. - nonnagri : RT @lavertigineee: la verità è che ilary blasi è stata semplicemente una signora in questa vicenda -