Ilary Blasi ha scoperto il tradimento di Francesco Totti affidandosi a un investigatore privato (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ilary Blasi ha fatto seguire Francesco Totti da un investigatore privato: l'ex calciatore portava la figlia minore a casa di Noemi Bocchi. Solo grazie al lavoro di un investigatore privato Ilary Blasi ha scoperto il tradimento di Francesco Totti, che portava la figlia Isabel a casa di Noemi Bocchi. Sul settimanale Chi sono stati rivelati nuovi scottanti dettagli sulla separazione tra la conduttrice de L'Isola dei famosi ed l'ormai ex marito. Dopo il famoso comunicato disgiunto in cui Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la fine della loro relazione, in tanti si sono affrettati ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 27 luglio 2022)ha fatto seguireda un: l'ex calciatore portava la figlia minore a casa di Noemi Bocchi. Solo grazie al lavoro di unhaildi, che portava la figlia Isabel a casa di Noemi Bocchi. Sul settimanale Chi sono stati rivelati nuovi scottanti dettagli sulla separazione tra la conduttrice de L'Isola dei famosi ed l'ormai ex marito. Dopo il famoso comunicato disgiunto in cuihanno annunciato la fine della loro relazione, in tanti si sono affrettati ...

trash_italiano : La ricostruzione di Chi su Ilary Blasi e Francesco Totti: ?? - minicarotina : vabbè però se l’ha messo addirittura ilary blasi l’investigatore privato per quel ratto di totti non vedo quale sia… - perfectderavin : RT @novecentesca: Ilary Blasi in tendenza per il gossip e non perché sta per fondare un club del libro - camyllola : RT @sdraiatiXCivati: Ma visto che dopo un mese ancora si fanno speculazioni sul divorzio Totti - Blasi, non possiamo almeno rendere questo… - oliodigiogioba : RT @lavertigineee: la verità è che ilary blasi è stata semplicemente una signora in questa vicenda -