Ilary Blasi: Ecco Come Ha Scoperto Il Tradimento di Totti! (Di mercoledì 27 luglio 2022) L'addio tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a far discutere. In molti ancora si chiedono Come mai Ilary, qualche mese fa, aveva smentito seccamente le voci di crisi, quando invece c'era già aria di burrasca in casa Totti. A dare una spiegazione a tutto questo, ci ha pensato il settimanale Chi, che ha ricostruito tutto quanto successo in questi ultimi mesi, svelando qualche retroscena inedito. Ecco i dettagli! Perché Ilary ha smentito con forza la crisi con Totti a Verissimo? Sull'ultimo numero del settimanale Chi, emergono nuovi particolari sulla vicenda legata alla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Ormai da settimane non si parla d'altro che di loro ed appunto la rivista di Alfonso Signorini, ha voluto ricostruire ciò che è ...

