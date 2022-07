Ilary Blasi, ecco come avrebbe scoperto la frequentazione di Totti (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ilary Blasi avrebbe scoperto della frequentazione del marito Francesco Totti con Noemi dalle parole della figlia più piccola Isabel. Da lì avrebbe assunto un investigatore privato Ilary Blasi è stata impegnata in questi mesi con il lavoro. La presentatrice ha infatti condotto da Milano il reality show L’Isola dei Famosi. E sarebbe stato durante un viaggio di rientro a Roma che avrebbe scoperto dalla figlia più piccola Isabel che papà stava frequentando Noemi, che avrebbe conosciuto durante una partita di padel a settembre. Da lì sarebbe iniziata la liaison tra l’ex capitano della Roma e Noemi. come scrive la pagina Pipol Gossip «i due avrebbero così ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 27 luglio 2022)delladel marito Francescocon Noemi dalle parole della figlia più piccola Isabel. Da lìassunto un investigatore privatoè stata impegnata in questi mesi con il lavoro. La presentatrice ha infatti condotto da Milano il reality show L’Isola dei Famosi. E sarebbe stato durante un viaggio di rientro a Roma chedalla figlia più piccola Isabel che papà stava frequentando Noemi, checonosciuto durante una partita di padel a settembre. Da lì sarebbe iniziata la liaison tra l’ex capitano della Roma e Noemi.scrive la pagina Pipol Gossip «i duero così ...

bradipo22 : Ilary Blasi una gran donna, si può amare di più o amare di meno ma sempre e per sempre una gran donna - goddessrafferty : no ma da uno tanto scemo da tradire ilary blasi me lo aspetto pure che scrivesse all'amante con il profilo social g… - Novella_2000 : Ilary Blasi e Totti, i nuovi dettagli sulla rottura scagionano la conduttrice (che non avrebbe alcun uomo misterios… - totix09 : Nella vita: - Alfonso Signorini + Ilary Blasi Grazie!?? - BioFares : MammeOggi 'Vive lì, con Noemi...'. Bomba su Francesco Totti, si scopre tutto quando Ilary Blasi torna in Italia?? -