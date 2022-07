Il WTA 250 di Parma si giocherà anche quest’anno | Sestini | “Chance meritata da MEF Tennis Events”

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Tornano due grandi appuntamenti nel calendario mondiale delfemminile e maschile. Da sabato 24 settembre a sabato 1° ottobre andrà in scena la seconda edizione delLadies Open presented by Iren, torneo WTA 250. La settimana successiva, quindi da domenica 2 a domenica 9 ottobre, sarà la volta degli uomini, con ilChallenger presented by Iren, ATP Challenger 125. Entrambi i tornei sono organizzati da MEFe saranno ospitati dalClub. MEFtorna a– A dare l’annuncio con grande orgoglio Marcello Marchesini, presidente di MEF: “Vogliamo innanzitutto ringraziare la WTA, che ci ha voluto premiare per il grande ...

laalcolizzata1 : RT @Ladal17: Per due settimane Parma sarà teatro prima di un WTA 250 (24 settembre-2 ottobre) e poi di un ATP Challenger 125 (2-9 ottobre)… - Ladal17 : Per due settimane Parma sarà teatro prima di un WTA 250 (24 settembre-2 ottobre) e poi di un ATP Challenger 125 (2-… - matmosciatti11 : ?? Ufficiale, torna il WTA 250 di Parma organizzato da @meftennisevents: dal 24 settembre al 1º ottobre 2022 il Tenn… - sportface2016 : #PragueOpen | Programma, orari ed ordine di gioco giovedì 27 luglio - FiorinoLuca : @anxstennisboy @TelDiTen Al netto dei 1000, quello che può trasmettere Tennis TV di tornei 250 e 500 è lo stesso di… -

LiveTennis.it

Il programma , gli orari e l'ordine di gioco del torneodi Praga 2022 (cemento outdoor) per la giornata di giovedì 28 luglio . Sul Campo Centrale si disputeranno gli ultimi quattro ottavi di finale. Apriranno la cinese Zhu e la forte russa Potapova.Buon esordio per Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto nel primo turno delsulla terra battuta di Varsavia . La veterana romagnola, numero 127 del mondo, ha battuto in due ore e mezza col punteggio di 6 - 1 5 - 7 6 - 4 un'avversaria che in questo momento sta ... WTA 250 Varsavia e Praga: I risultati con il dettaglio del Day 3. In campo due azzurre a Varsavia (LIVE) Tennis | Featured | Sono giorni veramente importanti a livello emotivo per Iga Swiatek. Dopo essersi emozionata per l'enorme affetto mostrato dalla decina di migliaia di ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneo Wta 250 di Praga 2022 per la giornata di giovedì 28 luglio: c'è Krejcikova.