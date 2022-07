Il tentativo di FdI di far partire una polemica social sulla presunta «foto sessista» di Repubblica sulla Meloni (Di mercoledì 27 luglio 2022) Alzi la mano, anzi il dito, chi – guardando la prima pagina di Repubblica – ha notato la presuna allusione sessista della foto scelta per l’apertura del giornale. Sicuramente, si vede un’immagine molto grande di Giorgia Meloni, sicuramente la sua espressione non sembra tra le più rassicuranti, il dito puntato verso l’interlocutore (o verso gli interlocutori di un comizio o di un convegno) dichiara un tono velatamente minatorio. Il titolo – Il diktat – è sicuramente evocativo di poteri forti e di futuri oscuri per la prossima legislatura (la posizione di Repubblica su Fratelli d’Italia è stata sempre molto chiara). Ma, probabilmente, il “sessismo” della foto è una cosa che non salta immediatamente all’occhio. Fino a quando, almeno, non ha puntato l’attenzione sul tema Guido Crosetto, ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Alzi la mano, anzi il dito, chi – guardando la prima pagina di– ha notato la presuna allusionedellascelta per l’apertura del giornale. Sicuramente, si vede un’immagine molto grande di Giorgia, sicuramente la sua espressione non sembra tra le più rassicuranti, il dito puntato verso l’interlocutore (o verso gli interlocutori di un comizio o di un convegno) dichiara un tono velatamente minatorio. Il titolo – Il diktat – è sicuramente evocativo di poteri forti e di futuri oscuri per la prossima legislatura (la posizione disu Fratelli d’Italia è stata sempre molto chiara). Ma, probabilmente, il “sessismo” dellaè una cosa che non salta immediatamente all’occhio. Fino a quando, almeno, non ha puntato l’attenzione sul tema Guido Crosetto, ...

